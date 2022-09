Russos chegam ao Aeroporto Internacional de Zvartnots, na Armênia depois que Putin convocou reservistas (foto: Karen MINASYAN / AFP)

Ao menos 1.026 pessoas foram detidas nesta quarta-feira (21/9) na Rússia durante manifestações contra a mobilização de reservistas para a ofensiva na Ucrânia, anunciada horas antes pelo presidente Vladimir Putin, informou uma ONG.



Segundo a OVD-Info, organização especializada na contagem de detenções, houve manifestações em pelo menos 38 cidades de toda a Rússia.



Tratam-se dos maiores protestos no país desde as que se seguiram ao anúncio da ofensiva russa na Ucrânia, no fim de fevereiro.