VÍDEO: Guarda cai perto do caixão de Elizabeth II

O guarda caiu subitamente no chão por volta da 1h da madrugada desta quinta-feira (15/9) (foto: Reprodução/Live BBC/Twitter @Jack_Thompson_8)

Um dos guardas que protegiam o caixão da rainha Elizabeth II em Westminster Hall desmaiou no local e causou a suspensão da transmissão ao vivo do velório dela por mais de uma hora.

O guarda caiu subitamente no chão por volta da 1h da madrugada desta quinta-feira (15/9). Nas imagens registradas do momento, é possível ver outros guardas o ajudando a se levantar até que a transmissão é cortada.

O canal britânico BBC estava transmitindo cenas ao vivo na ala do Parlamento do Reino Unido em que o caixão da rainha foi exposto para uma série de cerimônias de despedida da família real e da população do Reino Unido. Milhares de britânicos encaram filas para se despedir de Elizabeth II.

A transmissão demorou mais de uma hora para voltar ao ar e nada foi comentado sobre o assunto. Vale lembrar que os soldados reais devem manter uma vigilância constante de 24 horas ao redor do caixão.

Outros guardas que compõem a equipe que "protege" a família real também precisam permanecer imóveis enquanto em posto.