O rei Charles III velou nesta segunda-feira(12) o caixão de sua mãe Elizabeth II na catedral de Saint Giles em Edimburgo, ao lado de seus irmãos, enquanto os súditos fazem fila diante da capela para se despedir de sua soberana por sete décadas.



O novo monarca, vestido com 'kilt' (saia) escocês, paletó e gravata, permaneceu durante cerca de 10 minutos de um dos lados do caixão, cabisbaixo e em claro sinal de recolhimento. Seus três irmãos --Anne, Andrew e Edward-- velaram dos outros lados do caixão.