A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou nesta segunda-feira (12) uma vacina visando especificamente as subvariantes BA.4 e BA.5 da ômicron.



"O Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da EMA recomendou a autorização de uma vacina bivalente adaptada visando as subvariantes BA.4 e BA.5 da ômicron, além da cepa original do SARS-CoV-2", disse a EMA em uma declaração.