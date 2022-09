Começa julgamento contra ex-primeiro-ministro tcheco Babis por fraude em financiamentos na UE

Um tribunal de Praga começou nesta segunda-feira(12) o julgamento do ex-primeiro-ministro tcheco, o bilionário Andrej Babis, por sua suposta participação em fraudes de financiamentos na Europa.



Em março, Babis foi acusado de utilizar em 2007 sua fazenda Nid de Cigogne de sua holding Agrofert (indústria alimentícia, química e meios de comunicação) para obter uma concessão europeia de cerca de dois milhões de dólares reservada às pequenas e médias empresas (PMEs).



Primeiro-ministro de 2017 a 2021, Babis negou qualquer ilegalidade, qualificando o processo como "político" com vistas à eleição presidencial do próximo ano, à qual concorre.



O político de 68 anos é número cinco na lista de tchecos mais ricos da revista Forbes. Ele foi acusado junto com sua ex-assessora Jana Nagyova. O processo despertou um grande interesse do público e meios de comunicação.



Babis é presidente do movimento de oposição populista de centro ANO, que perdeu por pouco as eleições legislativas no ano passado para a uma coalizão de centro-direita, dirigida pelo atual primeiro-ministro, Petr Fiala.



Babis, também acusado de ter sido agente da polícia secreta comunista na década de 1980, é deputado do Parlamento nacional.



Em março, ele perdeu a imunidade, o que abriu caminho para seu julgamento.