Noruega está 'cética' em relação a limitação no preço do gás

O governo da Noruega, principal substituto da Rússia como fornecedor de gás natural da Europa, mostrou-se "cético" nesta segunda-feira (12) sobre a limitação do preço máximo do gás, proposto pela maioria dos membros da União Europeia (UE).



"Abordamos as discussões com espírito aberto, mas somos céticos a respeito de um teto para o preço do gás", disse o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre em uma declaração feita após uma ligação com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"Um preço máximo não muda o ponto fundamental de que há escassez de gás na Europa", acrescentou o primeiro-ministro.



Os ministros de Energia europeus, reunidos em Bruxelas na sexta-feira (09), mostraram-se a favor de uma série de medidas para combater a subida dos preços do gás e da eletricidade.



A Comissão Europeia propôs limitar o preço do gás importado da Rússia enquanto vários Estados membros, incluindo a Itália, pedem limites no preço de todo o gás comprado pelos membros da UE, incluindo o gás natural liquefeito (GNL).



A Noruega, um país que não é membro da UE e já se beneficiou do aumento dos preços após a invasão russa na Ucrânia, manteve um perfil baixo nesse tema, preferindo deixar que as companhias petroleiras e de gás negociem seus próprios contratos.



O país escandinavo recentemente substituiu a Rússia como o primeiro provedor de gás da Europa, devido a diminuição nas entregas russas e o aumento de 8% em suas entregas próprias.