Potente tufão se aproxima das ilhas do sul do Japão

O tufão Muifa se aproximava das ilhas do sul do Japão neste domingo e as autoridades emitiram um alerta à população para se abrigar das "ondas e ventos violentos" antes que atingissem o continente.



Segundo a Agência Meteorológica do Japão, Muifa deve manter sua força e atingir a ilha de Ishigaki, perto de Taiwan, na segunda-feira, antes de seguir para o norte em direção a Xangai (China) e arredores.



O tufão estava 180 quilômetros ao sul de Ishigaki neste domingo, com rajadas de vento de até 216 enquanto se movia para noroeste, disse a agência.



"Espera-se que o forte tufão Muifa chegue muito perto [da região ao redor de Ishigaki] na segunda-feira.



Ondas e ventos violentos são esperados na região até terça-feira", disse a agência.



Embora a velocidade do tufão possa diminuir, "a área pode permanecer sob seus efeitos por muito tempo", acrescentou.