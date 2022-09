'Milhares' de pessoas fugiram de região ucraniana de Kharkiv para a Rússia em 24 horas (funcionário russo)

"Milhares" de pessoas fugiram da região de Kharkiv, na Ucrânia, palco da contraofensiva de Kiev, para a Rússia em 24 horas, disse neste domingo o governador da região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia.



"Não foi a noite ou a manhã mais tranquila. Nas últimas 24 horas, milhares de pessoas cruzaram a fronteira", disse Viacheslav Gladkov em um vídeo postado no Telegram.



No início deste mês, o exército ucraniano anunciou pela primeira vez uma contraofensiva no sul, antes de fazer um avanço surpresa nesta semana contra as linhas russas no nordeste, na região de Kharkiv.



Desde sábado, o governo de Kiev relatou ganhos territoriais significativos contra o exército russo no leste. Por sua vez, as forças russas anunciaram a retirada de suas tropas de alguns setores para "reforçar" a região separatista pró-russa de Donetsk mais ao sul.



A maioria das pessoas que cruzaram a fronteira na região de Belgorod foi para casas de parentes ou amigos próximos, segundo Gladkov, que afirmou que a situação estava "sob controle" neste domingo.