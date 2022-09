Os principais vencedores do Festival de Veneza

Lista dos vencedores dos principais prêmios atribuídos neste sábado (10) durante a cerimônia de encerramento da 79ª edição do Festival de Cinema de Veneza:



Leão de Ouro: "All the Beauty and the Bloodshed", de Laura Poitras (Estados Unidos)



Leão de Prata - Grande Prêmio do Júri e Leão do Futuro - Melhor Estreia: "Saint-Omer", de Alice Diop (França)



Leão de Prata de Melhor Diretor: Luca Guadagnino, "Bones and all" (Itália)



Prêmio de Melhor Atriz: Cate Blanchett por "Tàr", de Todd Field



Prêmio de Melhor Ator: Colin Farrell por "The Banshees of Inisherin", de Martin McDonagh



Prêmio Marcello Mastroianni de Melhor Ator ou Atriz Revelação: Taylor Russell, "Bones and all"



Prêmio Especial do Júri: "No Bears", de Jafar Panahi (Irã)



Prêmio de Melhor Roteiro: "The Banshees and the Inisherin", do irlandês Martin McDonagh