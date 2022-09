Netflix suspende filmagem da série sobre a realeza britânica 'The Crown'

A Netflix anunciou nesta sexta-feira (9) que suspendeu temporariamente as filmagens de sua série, "The Crown", um dia após a morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos.



A plataforma americana está produzindo a sexta temporada da bem-sucedida saga real, que em edições anteriores retratou detalhes da vida da soberana britânica, como seu casamento, suas relações familiares, além de escândalos e crises políticas.



"Como demonstração de respeito, hoje (sexta) as filmagens de 'The Crown' foram suspensas", disse uma porta-voz da Netflix em nota à AFP. "As filmagens também serão suspensas durante o funeral de Sua Majestade, a rainha".



A série vencedora de vários prêmios Emmy começou sua primeira temporada com o casamento da rainha Elizabeth e o príncipe Philip em 1947.



A estreia da quinta temporada está prevista para novembro e deve contar fatos que marcaram a monarquia britânica na década de 1990, incluindo a morte da princesa Diana. A atriz Imelda Staunton interpretará a rainha.



O anúncio da Netflix foi feito enquanto estrelas de Hollywood e grandes nomes da indústria se reúnem no Festival Internacional de Cinema de Toronto, o Tiff, que começou na quinta-feira e vai até 18 de setembro.



Na quinta-feira, as salas de cinema apagaram seus letreiros luminosos na cidade canadense em respeito à morte da rainha, chefe de Estado do Reino Unido e de 14 países da Commonwealth, incluindo o Canadá.



Entre as estrelas que falaram sobre a rainha no Tiff, o ator que interpretou Harry Potter, Daniel Radcliffe, disse a jornalistas que a ausência da monarca será "estranhamente inconcebível e surrealista".



"Ninguém de minha idade ou da idade dos meus pais viveu sem ela", declarou no tapete vermelho da apresentação de seu novo filme "Weird: The Al Yankovic Story".



Nesta sexta em Toronto, Stephen Frears e Steve Coogan estreiam globalmente uma produção relacionada à monarquia britânica: "The Lost King", sobre o descobrimento de restos mortais do rei Ricardo III.



