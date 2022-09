China adverte que cooperação com a ONU está 'em risco' após relatório de Xinjiang

O embaixador da China em Genebra advertiu nesta sexta-feira (9) que a cooperação entre Pequim e o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos estava "em risco", após a publicação de um relatório sobre a região de Xinjiang.



"Não podemos continuar cooperando como se nada tivesse acontecido, nada tivesse sio relatado", declarou Xu Chen em coletiva de imprensa organizada pela associação de jornalistas credenciados pela ONU em Genebra (Acanu).



A China qualificou o relatório como uma "ferramenta política", redigida por "capangas" dos países ocidentais.



A então alta comissária Michelle Bachelet decidiu publicar o relatório minutos antes de acabar o seu mandato na instituição, em 31 de agosto.



No texto, a ONU fala de possíveis "crimes contra a humanidade" e de "provas credíveis" de torturas e de violência sexual contra a minoria uigur, de maioria muçulmana, na região chinesa de Xinjiang (noroeste).



Chen advertiu que Pequim expressou sua disposição em colaborar com o Alto Comissariado durante a visita de Bachelet em maio à China, a primeira deste tipo em quase duas décadas.



"Oferecemos nossa disposição para cooperar. Mas a publicação da avaliação(...) coloca tudo em risco", afirmou Chen.



"Conseguimos um acordo sobre toda uma série de mecanismos de cooperação bilateral" mas o Alto Comissariado "fechou as porta à cooperação ao publicar" o relatório.



O embaixador insistiu, no entanto, que a China continua sendo "uma fervorosa defensora das Nações Unidas".



Em relação ao sucessor de Bachelet, o austríaco Volker Türk, Chen disse que "estamos dispostos a estabelecer uma relação de trabalho".