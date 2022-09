Quem é quem na família real britânica

Com o novo rei Charles III, estes são os membros mais proeminentes da família real britânica.



- William -



Filho mais velho de Charles e da falecida Diana, o príncipe William é agora o herdeiro do trono. Ele é muito popular e, junto com sua esposa Catherine, transmitem a imagem de um casal unido e moderno com três filhos pequenos.



Nos últimos anos, ele assumiu um papel cada vez mais importante dentro da monarquia, à medida que sua avó Elizabeth II envelhecia e seu irmão Harry foi morar na Califórnia com sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle.



William é um grande defensor de causas como saúde mental e proteção ambiental.



- Catherine -



Ela é filha de uma ex-comissária de bordo que fez fortuna com o marido montando um negócio de artigos para festas.



Ela se casou com William em 2011. Desde que se tornou Duquesa de Cambridge, cumpre as múltiplas obrigações do seu papel na família real, enquanto cria os três filhos do casal, George (nascido em 2013), Charlotte (2015) e Louis (2018).



Mas Meghan abalou a imagem perfeita, acusando-a de tê-la feito chorar durante um incidente ocorrido pouco antes de seu casamento com Harry.



- Harry e Meghan -



O casamento em 2018 no Castelo de Windsor dessas duas personalidades de mundos muito diferentes parecia um conto de fadas que rapidamente se transformou em pesadelo.



Exasperado com os incessantes ataques dos tabloides à esposa, Harry decidiu em 2020 se distanciar da família real, causando um terremoto na instituição.



Em uma entrevista explosiva em março de 2021, o casal acusou a família real de insensibilidade e comentários racistas.



Eles agora moram na Califórnia com seus dois filhos Archie (nascido em 2019) e Lilibet (2021).



Ansiosos para serem financeiramente independentes, assinaram acordos lucrativos de produção de documentários com a Netflix e a Apple TV+.



- Anne -



Única filha de Elizabeth II e do príncipe Philip, Anne herdou o senso de dever de sua mãe e o caráter franco de seu pai.



Apaixonada por equitação, ela foi a primeira integrante da família real britânica a competir nos Jogos Olímpicos, em Montreal, em 1976.



É presidente da Associação Olímpica Britânica e membro do Comitê Olímpico Internacional.



Ela tem dois filhos, Peter (nascido em 1977) e Zara (1981), de seu casamento com Mark Phillips, de quem se divorciou em 1992.



Nesse mesmo ano, ela se casou novamente com o major Timothy Laurence.



- Andrew -



Andrew, que costumava ser referido na mídia britânica como o "filho favorito da rainha Elizabeth II", caiu em desgraça devido à amizade com o falecido pedófilo americano Jeffrey Epstein.



Considerado por muito tempo um herói da Guerra das Malvinas (1982), da qual participou aos 22 anos como piloto de helicóptero, em janeiro de 2022 foi privado de suas honras militares devido à ameaça de um julgamento humilhante por agressão sexual a uma menor nos Estados Unidos.



Segundo a imprensa britânica, a rainha teria tomado essa decisão depois de conversar com Charles e William, para proteger a reputação da monarquia.



Depois de se retirar completamente da vida pública, Andrew, que nega as acusações, também teve que desativar suas contas nas redes sociais.



Ele tem duas filhas com Sarah Ferguson, de quem se divorciou: Beatrice (nascida em 1988), que se casou com o empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi em 2020, e Eugenie (nascida em 1990), cujo marido Jack Brooksbank é comerciante de vinhos.



- Edward -



O conde de Wessex é o mais novo dos quatro filhos de Elizabeth II e Philip.



Ele tem uma produtora de filmes e é casado com Sophie Rhys-Jones, que trabalhou em relações públicas. O casal tem dois filhos, Lady Louise e James Mountbatten-Windsor.



- Zara e Mike Tindall -



A filha de Anne, Zara, herdou o caráter realista da mãe e sua paixão por cavalos.



Uma talentosa atleta de hipismo, ela ganhou a medalha de prata na competição por equipes nas Olimpíadas de Londres em 2012.



Ela se casou com o ex-astro de rúgbi inglês Mike Tindall e eles têm três filhos.



- Peter Phillips -



Filho da princesa Anne, este fã de rúgbi causou polêmica quando usou o seu status de "membro da família real britânica" para fazer publicidade da empresa chinesa Bright Food, de forma a promover o leite da companhia.



Ele tem dois filhos, Savannah e Isla, de seu casamento com Autumn Kelly, de quem se divorciou em 2021.