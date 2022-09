Caixão de príncipe Philip será movido de cofre para capela com Elizabeth II

Funeral de príncipe Philip em 2021 (foto: Reprodução/Daily Mail UK)

O corpo do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II e morto em abril de 2021, será transferido do "cofre real" da Capela de São Jorge, em Londres, para uma capela lateral, onde a monarca será enterrada.



No local, também estão os caixões do pai dela, o rei George VI, da rainha Elizabeth (mãe) e as cinzas da irmã Margaret.

Elizabeth II morreu nesta quinta-feira (8/9) aos 96 anos. Ao longo dos próximos dias, diversas cerimônias fúnebres serão realizadas, além da coroação do novo rei, Charles. Ele será proclamado oficialmente Rei Charles III nesta sexta (9/9), um dia após a morte da rainha.

O enterro da monarca só será realizado em cerca de duas semanas. Depois que seu caixão voltar para Londres – ela morreu em Balmoral, na Escócia –, a rainha será velada pelo público no Westminster Hall por cerca de quatro dias. O funeral será na Abadia de Westminster.

A capela de São Jorge faz parte do Castelo de Windsor, a principal residência da rainha Elizabeth II. Cofre com espaço para 44 caixões da realeza britânica, o Cofre Real tem 21 metros de comprimento e 8 de largura. Foi construído em 1810.



