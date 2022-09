Um homem armado com uma faca feriu duas pessoas em uma pequena cidade do sul da Alemanha na noite desta quinta-feira, antes de ser morto com um tiro disparado pela polícia, que investiga um eventual "contexto islamita ou terrorista".



O homem, 30, atacou pedestres "com ao menos uma faca" perto da estação de Ansbach, localidade da Baviera próxima de Nuremberg, informou a polícia local. Duas pessoas ficaram feridas.



Durante a intervenção das forças de ordem, o agressor "atacou os policiais", que abriram fogo e o mataram, segundo o comunicado policial. Testemunhas contaram que "o homem gritou 'Allahu Akbar' várias vezes", assinalou a polícia, que investiga "se o crime está inserido em um contexto islamita ou terrorista".