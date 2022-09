Veja frases e discursos da Rainha Elizabeth 2ª

Soberana a permanecer mais tempo no trono britânico, ela deixa como legado o respeito ao serviço público e a preservação da confiança na Coroa. (foto: INTERNATIONAL NEWS PHOTOS (INP) / AFP) Símbolo de monarquia em todo o mundo, a rainha Elizabeth 2ª morreu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos.

Do primeiro discurso, em 1940, quando tinha 14 anos de idade, à crítica a líderes mundiais flagrada pelos microfones de um canal de TV, em 2021, relembre frases marcantes de Elizabeth 2ª.





'Milhares de vocês neste país tiveram que deixar suas casas e ser separados de seus pais e mães. Minha irmã, Margaret Rose, e eu sentimos muito por vocês, pois sabemos, por experiência própria, o que significa estar longe daqueles que mais amamos.'

Rainha Elizabeth 2ª

De seu primeiro discurso, em 1940, quando ela tinha apenas 14 anos; Elizabeth se referia a crianças que foram separadas de suas famílias, em meio à Segunda Guerra Mundial





'Declaro diante de todos vocês que toda a minha vida, seja longa ou curta, será dedicada ao seu serviço e ao serviço de nossa grande família imperial à qual todos pertencemos.'

Rainha Elizabeth 2ª

Aos futuros súditos em seu aniversário de 21 anos, em abril de 1947, cerca de cinco anos antes de se tornar rainha





'As cerimônias que vocês viram hoje são antigas, e algumas de suas origens estão veladas nas brumas do passado. Mas seu espírito e seu significado brilham através dos tempos; talvez nunca mais intensamente do que agora.'

Rainha Elizabeth 2ª

Durante discurso no mesmo dia em que foi coroada, em 2 de julho de 1953





'Este novo poder, que se revelou uma arma terrível de destruição, é utilizado pela primeira vez para o bem comum de nossa comunidade.'

Rainha Elizabeth 2ª

Em discurso durante a abertura da primeira usina nuclear em grande escala do mundo, em Cumberland, em 1956





'Eu não posso liderar vocês na batalha, eu não lhes dou leis ou administro a Justiça, mas posso fazer algo a mais, posso dar-lhes meu coração e minha devoção a essas antigas ilhas e a todos os povos de nossa irmandade de nações.'

Rainha Elizabeth 2ª

Primeiro discurso de Natal na televisão, em 1957





'É difícil notar que foi há menos de 50 anos que as mulheres na Grã-Bretanha tiveram o direito de votar pela primeira vez, mesmo o Parlamento tendo sido requerido a garantir isso há cem anos. No entanto, apesar dessas deficiências, foram as mulheres que inspiraram gentileza e cuidado no duro progresso da humanidade.'

Rainha Elizabeth 2ª

Durante o discurso de Natal de 1966





'Perdemos as colônias americanas porque nos faltou a capacidade de estadista para saber a hora certa e a maneira de ceder o que é impossível de se manter.'

Rainha Elizabeth 2ª

Sobre o bicentenário americano, na Filadélfia, em julho de 1976





'Como todas as melhores famílias, temos nossa cota de excentricidades, de jovens impetuosos e rebeldes e de desentendimentos.'

Rainha Elizabeth 2ª

Declaração citada no jornal Daily Mail, em outubro de 1989





'1992 não é um ano para o qual eu deveria olhar para trás com puro prazer. Nas palavras de um de meus auxiliares mais compreensivos, [1992] acabou sendo um 'annus horribilis' [ano horrível, em latim].'

Rainha Elizabeth 2ª

Em discurso de novembro de 1992, em referência aos problemas conjugais de seus filhos e a um incêndio no Castelo de Windsor





'Ninguém que conheceu Diana jamais a esquecerá. Milhões de outras pessoas que nunca a conheceram, mas sentiam que a conheciam, se lembrarão dela. Eu acredito que há lições a serem tiradas de sua vida e da extraordinária e comovente reação à morte dela. Eu compartilho de sua determinação de cuidar da memória dela.'

Rainha Elizabeth 2ª

Discurso à nação, em setembro de 1997, após a morte de Diana, ex-mulher do príncipe Charles





'Ele simplesmente foi a minha força e permaneceu [conosco] todos esses anos. Eu, toda a sua família, este e muitos outros países temos com ele uma dívida maior do que ele jamais reivindicaria ou que jamais conheceremos.'

Rainha Elizabeth 2ª

Sobre o príncipe Philip, durante o discurso do aniversário de 50 anos de casamento, em novembro de 1997





'Que 50 anos notáveis eles foram: para o mundo, para a Commonwealth [grupo de 54 países que reúne majoritariamente ex-colônias britânicas] e para a Grã-Bretanha. Pense no que teríamos perdido se nunca tivéssemos ouvido os Beatles ou visto Margot Fonteyn dançar; nunca tivéssemos assistido à televisão, usado o celular ou navegado na internet. Ou, para ser sincera, ouvido outras pessoas falando sobre navegar na internet.'

Rainha Elizabeth 2ª

Durante discurso do aniversário de 50 anos de casamento, em 1997





'Você toca há muito tempo?'

Rainha Elizabeth 2ª

Questionamento da rainha ao guitarrista Eric Clapton, em março de 2005, deixando claro que a soberana não acompanhava rock frequentemente





'Aqueles que perpetram esses atos brutais contra pessoas inocentes devem saber que eles não vão mudar nosso modo de vida.'

Rainha Elizabeth 2ª

Em discurso após ataque terrorista que deixou 52 mortos em Londres, em julho de 2005





'Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota; em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor.'

Rainha Elizabeth 2ª

Do discurso de Natal de 2008





'Talvez sempre aconteça que o empenho pela paz seja a forma de liderança mais difícil de todas. Não conheço uma fórmula única para o sucesso, mas ao longo dos anos tenho observado que alguns atributos de liderança são universais, e muitas vezes tratam de encontrar maneiras de encorajar as pessoas a combinarem seus esforços, talentos, percepções, entusiasmo e inspiração a trabalharem juntos.'

Rainha Elizabeth 2ª

Durante discurso na Assembleia-Geral da ONU, em 2010





'O que antes eram apenas esperanças para o futuro, agora se concretizou; já se passaram quase 13 anos desde que a esmagadora maioria das pessoas na Irlanda e na Irlanda do Norte votou a favor do acordo assinado na Sexta-Feira Santa de 1998 [como ficou conhecido o acordo de paz entre as duas Irlandas], abrindo caminho para que a Irlanda do Norte se tornasse o lugar estimulante e inspirador que é hoje.'

Rainha Elizabeth 2ª

Durante discurso em Dublin, em 2011





'Neste ano especial, ao me dedicar, mais uma vez, ao serviço público, espero que todos lembremos do poder da união e da força da família, da amizade e da boa vizinhança, exemplos dos quais tive a sorte de ver durante meu reinado e que minha família e eu esperamos ver de muitas formas enquanto viajamos por todo o Reino Unido e pela Commonwealth.'

Rainha Elizabeth 2ª

Em mensagem enviada nas celebrações do 60º aniversário de seu reinado, em 2012





'Embora tenhamos enfrentado desafios antes, este é diferente. Desta vez, nos unimos a todas as nações do mundo em um esforço comum, usando os grandes avanços da ciência e nossa compaixão instintiva para curar. Teremos sucesso, e esse sucesso pertencerá a cada um de nós.'

Rainha Elizabeth 2ª

Durante discurso em meio à pandemia de Covid-19, em abril de 2020





'Pelo que eu posso entender, foi bastante inofensivo, muito rápido. E recebi muitas cartas de pessoas que ficaram muito surpresas com a facilidade de obter a vacina.'

Rainha Elizabeth 2ª

Ao defender a vacina contra a Covid-19, em fevereiro de 2021





'É realmente irritante quando eles falam, mas não agem.'

Rainha Elizabeth 2ª

Microfones captaram, em outubro de 2021, uma conversa da rainha com Camilla, esposa de seu filho Charles, e Elis Jones, presidente da Câmara galesa; ela se referia aos discursos de líderes mundiais em torno de práticas sustentáveis e mudanças climáticas