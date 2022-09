Polônia e países bálticos concordam em restringir a entrada de russos

Polônia e os países bálticos anunciaram nesta quinta-feira a restrição temporária de entrada em seus territórios para cidadãos russos com vistos europeus.



Os primeiros-ministros da Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia disseram em comunicado que estavam preocupados "com o fluxo substancial e crescente de cidadãos russos" à UE.



"Acreditamos que isso está se tornando uma séria ameaça à nossa segurança pública e ao espaço Schengen em geral", disseram eles.



As medidas planejadas "restringirão a entrada no espaço Schengen de cidadãos russos que viajam por razões turísticas, culturais, esportivas ou de negócios".



Haverá exceções para várias categorias, como "dissidentes", "casos humanitários", membros da família e detentores de residência permanente nos países da UE.



"Defendemos plenamente a necessidade de continuar apoiando os opositores ao regime de Putin e oferecemos a eles a possibilidade de deixar a Rússia", disseram os quatro líderes.



Mas acrescentaram que é "inaceitável que os cidadãos do Estado agressor possam viajar livremente pela UE e ao mesmo tempo torturar e assassinar pessoas na Ucrânia".



Os primeiros-ministros afirmaram que "continuarão buscando uma abordagem comum ao nível da UE".