Desabamento de prédio em Aleppo, na Síria, deixa dez mortos

Ao menos dez pessoas morreram nesta quarta-feira (7) no desabamento de um prédio em Aleppo, norte da Síria, reportou a agência oficial de notícias Sana.



"Foram resgatados os corpos de seis mulheres, três crianças e um homem, enquanto uma criança e uma mulher foram resgatadas dos escombros e levadas a um hospital", informou a fonte.



Defesa Civil e autoridades locais evacuaram os moradores de prédios vizinhos ao imóvel acidentado, de cinco andares e localizado no bairro de Ferdaws, noticiou a Sana, citando um alto funcionário da Polícia.



O prédio desabou devido "à falta de alicerces", segundo o presidente do conselho municipal de Aleppo, Maad Medlaji, citado pela agência.



Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), o edifício fica em um bairro "que foi atingido por bombardeios" durante a guerra.



A guerra na Síria, iniciada após a campanha de repressão às manifestações pró-democracia em 2011, destruiu infraestruturas e deixou cerca de meio milhão de mortos e milhões de deslocados.