ONU afirma que plena igualdade de gênero está a séculos de distância

A igualdade total de gênero levará pelo menos 300 anos para ser alcançada, alertou a ONU em um relatório divulgado nesta quarta-feira, argumentando que as atuais múltiplas crises exacerbaram as disparidades.



"No ritmo atual de progresso, o relatório estima que serão necessários até 286 anos para fechar as lacunas na proteção legal e eliminar as leis discriminatórias, 140 anos para que as mulheres ocupem igualmente posições de poder e liderança no mundo do trabalho e, pelo menos, 40 anos para alcançar representação igual nos parlamentos nacionais", disse a ONU Mulheres, que compilou o estudo.



Esse cenário está muito distante da meta de alcançar a igualdade de gênero até 2030, conforme estabelecido nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.



"Desafios globais como a pandemia de covid-19 e suas consequências, conflitos violentos, mudanças climáticas e respostas negativas à luta pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres estão exacerbando ainda mais as disparidades de gênero", disse a ONU Mulheres em comunicado conjunto com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais.



Até o final de 2022, estima-se que 383 milhões de mulheres e meninas estarão vivendo em extrema pobreza, com menos de US$ 1,90 por dia, em comparação com 368 milhões de homens e meninos, segundo o comunicado, um desenvolvimento preocupante na luta para reduzir a pobreza.



Até o final de 2021, 44 milhões de mulheres e meninas foram deslocadas à força, o número mais alto da história.



Além disso, mais de 1,2 bilhão de mulheres e meninas em idade fértil viviam em países com restrições ao acesso ao aborto.



"É fundamental que nos juntemos agora para investir em mulheres e meninas, para restaurar e acelerar o progresso", disse Sima Bahous, diretora executiva da ONU Mulheres.



"Os dados mostram inegáveis regressões em suas vidas, agravadas pelas crises globais: em renda, segurança, educação e saúde.



Quanto mais demorarmos para reverter essa tendência, mais custará a todos nós", ressaltou em comunicado.