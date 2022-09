Libra registra desvalorização em relação ao dólar por temor de recessão

A libra registrou nesta quarta-feira o menor nível desde 1985 em relação ao dólar, afetada pelos temores de recessão no Reino Unido provocados pela disparada da inflação e pela procura da moeda americana como valor refúgio.



A libra esterlina operava em queda de 0,96% às 14h00 GMT (11h00 de Brasília), a 1,1409 dólar, o menor nível em 37 anos.



O dado é apenas um pequeno fator do tamanho da missão que aguarda a nova primeira-ministra, Liz Truss, para recuperar a economia britânica.



O aumento dos preços do gás provocado pela guerra na Ucrânia ameaça afundar o Reino Unido na recessão por sua dependência desta fonte de energia.



A conservadora Truss, nomeada chefe de Governo na terça-feira, terá dificuldades para convencer os mercados sobre a eficácia de suas medidas de estímulo à economia.



As medidas devem ser anunciadas na quinta-feira e podem incluir o congelamento das tarifas de energia.



A possibilidade de que o país continue com o endividamento para financiar as medidas, após o endividamento recorde devido à pandemia, torna os ativos britânicos menos atraentes.