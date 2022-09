Incêndio em karaokê no Vietnã deixa 23 mortos

Um incêndio matou 23 pessoas em um bar de karaokê ma província de Binh Duong, sul do Vietnã, informou o governo local.



"Ainda estamos procurando vítimas, mas o balanço até o momento é de 23 mortos e 11 pessoas feridas", declarou à AFP Mai Hung Dun, dirigente do Partido Comunista na província.



As chamas atingiram o segundo e o terceiro andar do prédio de quatro andares, bloqueando os clientes e funcionários do local.



"Muitos correram para a porta principal, mas outras pessoas não conseguiram suportar o calor e pularam, quebrando braços e pernas", disse Nguyen Sang, uma testemunha que mora perto do local, ao jornal VNExpress.



O bar fica em um bairro residencial da cidade de Thuan An.



A causa do incêdio não foi determinada e está sob investigação", afirmou à AFP Nguyen Thanh Tam, alto funcionário do governo de Thuan An, próxima da Cidade de Ho Chi Minh.



Este é o incêndio com maior número de vítimas no Vietnã desde 2018, quando 13 pessoas morreram em um incêndio em um complexo de apartamentos na Cidade Ho Chi Minh.



O primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, ordenou inspeções em locais considerados de alto risco, em particular bares de karaokê.



Em 2016, outro incêndio em um bar de karaokê em Hanói deixou 13 mortos e provocou uma revisão nacional das medidas de prevenção.