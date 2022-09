Número de mortos em terremoto no sudoeste da China sobe para 74

O número de mortes provocadas pelo terremoto que sacudiu o sudoeste da China na segunda-feira subiu para 74, ao mesmo tempo que milhares de pessoas foram levadas para abrigos provisórios devido a fortes chuvas que ameaçam provocar deslizamentos de terra.



O terremoto de segunda-feira, de 6,6 graus de magnitude, teve epicentro a 43 km da cidade de Kangding, na província de Sichuan, com uma profundidade de 10 km, de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O jornal estatal Diário do Povo informou que 34 pessoas morreram na cidade de Ya'an e 40 no município vizinho de Ganzi.



Mais de 21.000 pessoas foram retiradas de zonas com risco de deslizamentos de terra ou colapso de edifícios, segundo o canal público CCTV.



As equipes de emergência percorrem vilarejos da região afetada em busca de sobreviventes.