Holcim completa venda de atividades no Brasil para a CSN

O grupo suíço Holcim completou a venda de suas atividades no Brasil para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) por 1,025 bilhão de dólares, anunciou a empresa nesta quarta-feira.



A transação foi finalizada depois de receber a aprovação das autoridades brasileiras, afirmou a Holcim em um comunicado.



A negociação inclui cinco fábricas de cimento integradas, quatro estações de moagem, entre outras unidades.



O grupo de materiais de construção, criado após a fusão em 2015 com a francesa Lafarge, anunciou a venda em setembro de 2021, quando acabara de concluir a compra da Firestone Building Products, filial americana do grupo japonês Bridgestone Corporation, por 3,4 bilhões de dólares.



A venda de suas atividades no Brasil deverá permitir a Holcim reduzir consideravelmente a sua dívida com o objetivo de conservar a flexibilidade necessária para aproveitar outras oportunidades de crescimento, afirmou a empresa no ano passado.



Desde então, o grupo criou uma nova divisão depois de ampliar as aquisições em produtos de isolamento, revestimento de fachadas e coberturas.



