Energodar, a cidade do sudeste da Ucrânia onde fica a usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pelas forças russas, foi bombardeada na noite desta terça-feira (6), informou o prefeito da cidade no exílio, vinculado ao governo ucraniano.



"Neste momento há explosões na cidade de Energodar. As provocações continuam. Há bombardeios dos ocupantes por toda a parte", informou pelo Telegram o prefeito, Dmytro Orlov, horas depois de a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) publicar um relatório no qual pedia uma "zona de segurança" em torno da central.



Os responsáveis pela ocupação russa na região rejeitam estas afirmações e acusam o exército ucraniano por estes bombardeios.