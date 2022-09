Saudita é condenada a 45 anos de prisão porque 'desafiou' a família real

Uma mulher saudita condenada a 45 anos de prisão teria "desafiado" o rei e o príncipe herdeiro do país no Twitter, segundo documentos judiciais consultados nesta terça-feira (6) pela AFP.



A condenação de Nurah al-Qahtani foi divulgada na semana passada, menos de um mês depois da polêmica visita do presidente americano Joe Biden. O líder democrata se reuniu em julho com o príncipe Mohamed bin Salman, criticado por ONGs por graves violações dos direitos humanos em seu país.



O texto da sentença, proferida em 9 de agosto, foi fornecido à AFP pela organização Democracy for the Arab World Now, fundada em Washington pelo jornalista saudita assassinado Jamal Khashoggi.



A AFP não pôde verificar a informação de forma independente. As autoridades sauditas não responderam aos pedidos de comentários.



Segundo o documento, o tribunal concluiu que Nurah al-Qahtani, de 50 anos, "utilizou a rede social Twitter para desafiar a religião e Justiça" do rei Salman e do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, líder de fato do país.



Na conta de Al Qahtani, como é identificada no documento judicial, há tuítes nos quais critica o governo e um chamado a um protesto antigovernamental.