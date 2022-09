Estudantes protestam no Chile antes da mudança de gabinete

Centenas de estudantes protestaram nesta terça-feira (6) do lado de fora do palácio presidencial exigindo mais recursos para a educação, horas antes que o presidente chileno Gabriel Boric reformasse o gabinete depois que uma nova Constituição foi rejeitada.



"E a Constituição Pinochet vai cair e vai cair" e "E como, e como, e como está o 'weá' (a questão)? Há dinheiro para os policiais (Polícia) e não para estudar", gritaram os alunos ao se aproximarem da sede do Ministério da Educação, ao lado da sede do governo.



A manifestação forçou o bloqueio do trânsito e houve alguns incidentes isolados entre parte dos manifestantes e a polícia, que dispersou a mobilização com gás lacrimogêneo e canhões de água.



A manifestação aconteceu no mesmo dia em que Boric planeja fazer uma troca entre seus ministros.



A ministra do Interior, Izkia Siches, a da Saúde, Begoña Yarza, e o secretário-geral da Presidência Giorgio Jackson, são os principais nomes que poderiam sair após vários erros criticados durante esses primeiros seis meses do governo que assumiu o poder em 11 de março.



Além disso, a manifestação ocorreu dois dias depois que os cidadãos rejeitaram 61% da proposta de uma nova Carta Magna em um plebiscito.



Entre os direitos que a proposta constitucional teria consagrado estava o direito ao "acesso universal" à educação, reivindicação recorrente e particularmente agitada durante os protestos sociais que abalam o país desde outubro de 2019.