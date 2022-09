Enviado dos EUA Hammer chega à Etiópia em meio a 'grandes combates', dizem rebeldes

O enviado especial dos EUA, Mike Hammer, chegou à Etiópia para tentar acabar com o conflito no norte do país, onde há "combates muito intensos", segundo rebeldes na região do Tigré.



Getachew Reda, porta-voz das autoridades rebeldes no Tigré, em conflito com o governo federal desde novembro de 2020, disse na tarde de segunda-feira em sua rede digital Tigrai TV que as tropas de seu movimento estão resistindo à ofensiva conjunta dos exércitos da Etiópia e da Eritreia.



O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou dias atrás a visita de Hammer à Etiópia para "pedir o fim imediato das hostilidades e o início de um diálogo de paz".



Mas desde então, as autoridades americanas em Washington e sua embaixada em Adis Abeba não comentaram sua transferência.



O governo etíope não respondeu inicialmente às perguntas da AFP sobre a visita de Hammer e as reivindicações dos rebeldes.



A enviada especial da ONU para o Chifre da África, Hanna Serwaa Tetteh, "se encontrou na (segunda-feira) com o enviado especial dos EUA em Adis Abeba", disse à AFP um porta-voz da ONU em Nova York. Ele acrescentou que "não está prevista uma missão conjunta dos dois enviados especiais".