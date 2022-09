Taiwan afirma que drone militar chinês entrou em sua zona de defesa aérea

As autoridades de Taiwan afirmaram nesta terça-feira (6) que um drone de reconhecimento militar da China entrou em sua zona de defesa aérea na segunda-feira, na mais recente incursão aérea em um momento de grande tensão entre os dois territórios.



O drone, identificado pelo ministério da Defesa de Taiwan como um BZK-007, entrou pelo sudoeste da zona de identificação de defesa aérea (ADIZ) da ilha ao lado de oito aviões de guerra.



A ADIZ de Taiwan é mais ampla que seu espaço aéreo e se sobrepõe em algumas partes com a China continental.



Pequim aumentou as incursões aéreas sobre a ADIZ de Taiwan nos últimos dois anos, mas o uso de drones é raro e um aparelho não era detectado desde outubro de 2020.



O evento aconteceu poucos dias depois do anúncio de que soldados taiwaneses derrubaram pela primeira vez um drone civil detectado em uma pequena ilha próxima do território da China continental.



Separada de fato da China desde 1949, Taiwan tem um governo democrático, mas é considerada por Pequim como um território próprio a ser recuperado eventualmente, inclusive com o uso da força se necessário.