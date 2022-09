Porsche será cotada na bolsa antes do fim do ano, segundo a Volkswagen

O segundo grupo automobilístico mundial, Volkswagen, deu luz verde nesta segunda-feira (5) à entrada na bolsa de sua filial, Porsche, apesar da situação tensa nos mercados de valores.



A Volkswagen "decidiu hoje, com a aprovação do Conselho de Supervisão", cotar as ações de sua filial Porsche AG "sob reserva da evolução do mercado de capitais"; a entrada na bolsa é esperada "para o fim do ano", segundo um comunicado dos dois órgãos decisórios do grupo alemão.



A fabricante alemã havia apresentado seu projeto no inverno boreal passado, concretamente em 24 de fevereiro, coincidindo com o primeiro dia da invasão russa da Ucrânia.



As consequências econômicas da ofensiva, sobretudo nos mercados acionários, tinham posto em dúvida o calendário de entrada na bolsa da marca de veículos esportivos de luxo.



A empresa, cuja sede fica em Zuffenhausen, perto de Stuttgart (sudoeste), está avaliada entre 60 e 85 bilhões de euros ou dólares, segundo a Bloomberg.



A Porsche é atualmente 100% de propriedade do grupo Volkswagen que, por sua vez, é controlada pela holding financeira Porsche SE, através do qual a família Porsche-Piëch possui a maioria absoluta dos direitos de voto (cerca de 54%).



O capital da Porsche foi dividido em dois. Por um lado, haverá 50% de ações preferenciais, sem direito a voto, e por outro, 50% de ações ordinárias, com direito a voto.



Nas próximas semanas será oferecida aos investidores no mercado a possibilidade de assinar, "até 25%" das ações preferenciais a um preço ainda indeterminado.



Ao mesmo tempo, a Volkswagen aprovou a venda de "25% mais uma ação" das ações "ordinárias" da Porsche AG à holding Porsche SE.



Desta forma, a Porsche-Piëch poderá manter uma minoria de bloqueio e poderá aumentar gradativamente seu controle da empresa familiar.



Ao ceder parte de seu controle sobre a Porsche, a Volkswagen poderá obter os bilhões necessários para financiar seus investimentos em veículos elétricos, conectados e autônomos.



VOLKSWAGEN