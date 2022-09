China acusa EUA de 'milhares' de ciberataques

A China acusou nesta segunda-feira (5) os Estados Unidos de realizar "dezenas de milhares" de ataques cibernéticos, o que levou ao roubo de dados confidenciais, inclusive em uma universidade.



Washington acusa regularmente Pequim de hackear empresas e agências governamentais dos EUA, em um contexto de rivalidade entre as duas potências.



A China sempre negou essas acusações e diz ser ela própria vítima de ataques cibernéticos dos Estados Unidos.



Um relatório publicado hoje pelo Centro Nacional de Resposta à Emergência de Vírus Informáticos (CVERC) da China acusa a NSA, a agência americana de inteligência militar, de "realizar dezenas de milhares de ciberataques maliciosos" na China "nos últimos anos".



O relatório acusa, em particular, um ramo da NSA, o Tailored Access Operations (TAO), de ter se infiltrado na Universidade Politécnica do Noroeste, com sede em Xi'an (norte da China).



Esta instituição de ensino superior, financiada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, é especializada em pesquisa aeronáutica e espacial.



O CVERC acusa o TAO de ter "tomado o controle de dezenas de milhares de dispositivos de rede" da universidade, como servidores, terminais e roteadores, o que lhe permitiu acessar "dados técnicos essenciais" como senhas.



A NSA ainda não respondeu a um pedido de comentário da AFP.



MICROSOFT