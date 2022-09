China aprova primeira vacina inalável contra covid-19

As autoridades chinesas aprovaram uma vacina inalável contra a covid-19, inédita no mundo, que impulsionou nesta segunda-feira (5) a entrada ma Bolsa de sua fabricante, com sede em Tianjin.



A vacina da CanSino Biologics, que será usada como dose de reforço de emergência, recebeu sinal verde da administração de produtos médicos do país, disse a empresa em comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong no domingo.



Após o anúncio, a cotação das ações da empresa subiu até 14% na bolsa de valores nesta segunda-feira e acabou fechando com alta de 7,1%.



A vacina, que não requer injeção e é mais fácil de armazenar, será administrada por via nasal através de um aerossol.



"A aprovação terá um impacto positivo nos resultados da empresa se a vacina for posteriormente comprada e usada pelas agências governamentais relevantes", disse o comunicado.



Cientistas de vários países do mundo, como Cuba, Canadá e Estados Unidos, estão trabalhando em vacinas que podem ser administradas pelo nariz, via de entrada do coronavírus.



Desde 2020, a China aprovou oito vacinas da covid-19 desenvolvidas localmente, mas ainda não permitiu que vacinas estrangeiras sejam usadas em seu território.



