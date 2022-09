Ucranianos afirmam que avançaram em contraofensiva no sul

As forças ucranianas afirmaram que destruíram um depósito de munições e uma ponte flutuante, assim como recuperaram várias localidades em sua contraofensiva para responder às forças russas no sul do país.



"Um depósito de munições inimigo foi destruído perto de Tomina Balka", uma localidade ao oeste da cidade de Kherson, informou no Facebook o Comando Sul do exército ucraniano na madrugada de segunda-feira.



Também foram destruídas uma ponte flutuante perto da localidade de Lvove e um centro de controle do exército russo ao sudeste de Kherson.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou a recuperação de "duas localidades no sul" e de uma terceira no leste, sem revelar os nomes.



O vice-chefe de gabinete da presidência, Kirilo Timochenko, afirmou que a bandeira ucraniana foi hasteada na localidade de Visokopillia, norte da região de Kherson, controlada quase por completo pelos russos.



A cidade havia sido conquistada pelas tropas russas em meados de março e estava na linha de frente do confronto desde o fim de junho, segundo a imprensa local.



"A contraofensiva ucraniana está fazendo avanços verificáveis no sul e no leste", afirmou no domingo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos Estados Unidos.



"As forças ucranianas estão avançando ao longo de vários eixos no oeste da região de Kherson. E asseguraram um território do outro lado do rio Siversky Donets, na região de Donetsk", afirmou o ISW.



De acordo com o Comando Sul do exército ucraniano, o objetivo é perturbar os sistemas de gestão de tropas e de logística da Rússia, com a ajuda de ataques aéreos e de artilharia.



As forças russas invadiram a Ucrânia invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro a partir do leste, norte e sul. Depois que não conseguiram tomar Kiev, os soldados deixaram o norte da Ucrânia e se concentraram no leste e sul.



