Dois funcionários da embaixada russa morrem em Cabul em atentado com bomba

Dois funcionários da embaixada russa em Cabul, a capital do Afeganistão, morreram nesta segunda-feira (5) em um atentado com bomba perto da legação diplomática, anunciou o ministério russo das Relações Exteriores.



"Às 10h50 no horário local (03h20 em Brasília), nas redondezas da embaixada russa em Cabul, um combatente não identificado acionou um artefato explosivo. Dois funcionários da missão diplomática morreram no ataque", indicou a diplomacia russa em comunicado, que também informou "feridos entre os cidadãos afegãos".



A embaixada russa "está em contato próximo com os serviços de segurança afegãos, que abriram uma investigação", acrescentou o ministério russo das Relações Exteriores.



"Estamos falando de um atentado terrorista. É inaceitável", comentou rapidamente à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



"Era um atentado suicida, mas antes que o terrorista pudesse chegar ao seu objetivo, foi neutralizado por nossas equipes", declarou por sua vez à AFP o ministério afegão do Interior.



Segundo a mesma fonte, o indivíduo tinha como alvo a embaixada russa.



A agência russa Ria-Novosti citou anteriormente uma fonte anônima que afirmou que "entre 15 e 20 pessoas morreram ou ficaram feridas na explosão".



A explosão aconteceu quando um diplomata russo saiu de um prédio da legação, para anunciar o nome das pessoas que podiam solicitar um visto, segundo Ria-Novosti.