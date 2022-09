Terremoto deixa seis mortos no leste do Afeganistão

Ao menos seis pessoas morreram e nove ficaram feridas em um terremoto nesta segunda-feira no leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão.



O tremor foi sentido nas províncias de Cabul, Laghman, Kunar E Nangarhar", afirmou o vice-ministro para Catástrofes Naturais, Sharafuddin Muslim.



"Seis pessoas morreram e nove ficaram feridas na província de Kunar", disse à AFP.



"Estamos recebendo informações de outras regiões para saber se há outras vítimas e avaliar os danos".



O tremor atingiu 5,3 graus de magnitude, de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O terremoto aconteceu menos de três meses depois do tremor mais grave em duas décadas no Afeganistão, em 22 de junho na região sudeste do país, com 5,9 graus de magnitude e que deixou mais de mil mortos.



O Afeganistão registra terremotos com frequência, em particular na cordilheira de Hindu Kush, situada na união das placas tectônicas eurasiática e indiana.