As principais Bolsas da Europa iniciaram a segunda-feira em queda, em um momento de grande preocupação dos investidores com o fornecimento de energia, depois que a Rússia prorrogou por tempo indeterminado o fechamento do gasoduto Nord Stream 1, vital para o abastecimento do continente.



Na Alemanha, com a economia muito dependente do gás russo, a Bolsa de Frankfurt operava em baixa de 2,67%. Milão recuava 2,32%, Paris perdia 2,08% e Madri 1,80%.



Em Londres, o impacto era menor, com baixa de 0,87%.



O euro também registrava desvalorização em relação ao dólar, de 0,58%, com a cotação de US$ 0,9895. Esta é a primeira vez em 20 anos que a moeda comum europeia fica abaixo de 0,99 dólar.



GAZPROM