Ao menos 112 mortos desde o início da estação chuvosa no Sudão

Pelo menos 112 pessoas morreram e dezenas de milhares de casas foram danificadas ou destruídas no Sudão pelas chuvas torrenciais que atingem o país desde maio, informou a polícia neste domingo.



A temporada de chuvas fortes no Sudão ocorre entre maio e outubro. Todos os anos o país sofre com graves inundações que destroem propriedades, infraestruturas e colheitas.



O saldo agora é de "112 mortos e 115 feridos", disse Abdeljalil Abdelrahim, porta-voz do Conselho Nacional da Defesa Civil.



"Um total de 34.944 casas foram completamente destruídas, enquanto 49.060 foram parcialmente danificadas", disse ele à AFP.



O governo declarou estado de emergência em agosto devido a fortes inundações em seis estados do país, que também passa por uma grave crise econômica.



Segundo a ONU, um em cada três sudaneses precisa de ajuda humanitária, a inflação se aproxima de 200% a cada mês, a moeda está em queda livre e desde o golpe liderado pelo chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan em 25 de outubro de 2021, o preço do pão aumentou dez vezes.



Citando dados do governo, a ONU disse na semana passada que as inundações afetaram 226.000 pessoas em todo o Sudão.



Os estados do Nilo, Kordofan do Norte, Kordofan do Sul, Kassala e Gedaref e a região de Darfur estão entre os mais afetados, segundo a Unicef, a agência das Nações Unidas para a infância.