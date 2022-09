Quase 1.000 migrantes cruzam o Canal da Mancha em um dia

Cerca de 1.000 imigrantes cruzaram o Canal da Mancha para o Reino Unido no sábado em barcos precários, informou o Ministério da Defesa britânico neste domingo.



Segundo dados oficiais, 960 pessoas fizeram a perigosa travessia em 20 embarcações, elevando o número de travessias desde o início do ano para mais de 26.000.



Na sexta-feira, 221 pessoas chegaram ao Reino Unido depois de cruzar o Canal da Mancha, um dos estreitos mais movimentados do mundo que separa o Reino Unido da Europa continental.



O número dessas travessias está a caminho de superar o recorde estabelecido em 2021, quando 28.500 pessoas chegaram ao solo britânico. Essas travessias aumentaram desde 2018, pois o porto francês de Calais e o túnel do canal - o Eurotúnel - estão cada vez mais bloqueados.



Um recente relatório parlamentar britânico estimou que o total pode chegar a 60.000 pessoas este ano. E isso, apesar das repetidas promessas do governo conservador britânico que, após o Brexit, considera esta questão prioritária e fornece milhões de libras à França para ajudá-la a reforçar a vigilância das suas costas, além de endurecer as medidas de acolhimento de migrantes.