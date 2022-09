Alemanha projeta um plano de ajuda de 65 bilhões de euros contra a inflação

O governo alemão concordou com um plano de 65 bilhões de euros para ajudar famílias e empresas a lidar com o forte aumento dos preços da energia, segundo um projeto consultado este domingo pela AFP.



"É necessária uma ajuda oportuna e proporcional às famílias e empresas diante do rápido aumento dos preços da energia", indica o documento elaborado após semanas de negociações entre os três partidos da coalizão do chanceler social-democrata Olaf Scholz.



O chefe do governo alemão planeja apresentar o catálogo de medidas em entrevista coletiva neste domingo.



O líder social-democrata, que lidera uma coalizão com ambientalistas e liberais, se reuniu com as principais figuras de seu Executivo até a noite de sábado para finalizar o plano.



O auxílio inclui, entre outros, um cheque para estudantes e aposentados, além de um aumento nos subsídios de aluguel, segundo o documento.



A inflação continuou a subir na Alemanha, atingindo 7,9% ano-a-ano em agosto, devido ao aumento dos preços da energia induzido pela guerra na Ucrânia.