'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' é o maior lançamento do Amazon Prime Video

A Amazon anunciou neste sábado (3) que a série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", baseada nas obras de J.R.R. Tolkien, se tornou na sexta-feira o melhor lançamento da história de sua plataforma de streaming, Prime Video, com 25 milhões de espectadores.



O lançamento "atraiu mais de 25 milhões de espectadores em todo o mundo em seu primeiro dia (sexta-feira), quebrando todos os recordes anteriores, marcando a maior estreia da história do Prime Video", disse o grupo Amazon em comunicado.



Com esta produção emblemática, o Prime Video pretende desafiar a HBO e sua série derivada do sucesso "Game of Thrones", "A Casa do Dragão", que começou a ser transmitida em 21 de agosto.



A HBO também afirmou se tratar da maior estreia de sua história, com quase 10 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos.



A Amazon desembolsou 250 milhões de dólares pelos direitos do clássico de Tolkien, e apenas na primeira temporada da série foram gastos cerca de 465 milhões de dólares. Como o grupo se comprometeu com cinco temporadas, espera-se que a soma final fique bem acima do 1 bilhão de dólares.



