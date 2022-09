Bactéria legionella é causa de surto de pneumonia com 4 mortos na Argentina

A bactéria legionella foi identificada como a causa de um surto de pneumonia bilateral na Argentina, que já provocou quatro mortes até este sábado (3), entre 11 pacientes infectados em uma clínica de Tucumã, no norte do país, informou a ministra da Saúde, Carla Vizzotti.



"O agente etiológico causador do surto de pneumonia bilateral é legionella", disse Vizzotti em entrevista coletiva. "Estamos tipificando o epíteto específico da bactéria, mas é possível que seja [legionella] pneumophila", acrescentou.



A legionella provoca a doença do legionário, um tipo de pneumonia rara e muito grave, que causa febre e infecção pulmonar aguda.



"É uma bactéria que se transmite por via inalatória através da água ou do ar condicionado", explicou a ministra.



Neste sábado foi informada a morte do quarto paciente, um homem de 48 anos que estava hospitalizado em estado grave.



"Quatro dos pacientes permanecem internados, três deles com assistência mecânica respiratória. Outros três estão sob monitoramento domiciliar com quadro clínico menos complexo", disse na coletiva Luis Medina Ruiz, ministro da Saúde de Tucumán.



A bactéria é encontrada em ambientes de água doce, como lagos e riachos, e pode se propagar através das tubulações de água e nos dutos de ar-condicionado.



O surto aconteceu em uma clínica particular de Tucumã, 1.300 quilômetros ao norte de Buenos Aires, principalmente entre os profissionais de saúde, e os doentes manifestaram os primeiros sintomas a partir de 18 de agosto.



"Agora, os pacientes estão sendo transferidos e ações estão sendo tomadas na clínica para identificar se [a bactéria] está na água", detalhou a ministra.



Além disso, as autoridades de saúde estão avaliando quais medidas serão tomadas "para melhorar essa situação e para que a clínica possa voltar a ser utilizada para a internação de pessoas sem nenhum risco", acrescentou Vizzotti.



Desde um primeiro momento, a covid, a gripe, a influenza e o hantavírus foram descartados como causas do surto.