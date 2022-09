Fotógrafo ucraniano ganha prestigiado prêmio de fotojornalismo na França

O festival de fotojornalismo francês "Visa pour l'Image" premiou neste sábado (3) o fotógrafo ucraniano Evgeniy Maloletka por suas reportagens em Mariupol, cidade do sul da Ucrânia bombardeada pelas tropas russas.



Maloletka, de 35 anos e que trabalha para a agência Associated Press, recebeu o prêmio Visa de ouro News, o mais prestigioso deste festival que acontece em Perpignan, no sudoeste da França, considerado um dos eventos de fotojornalismo mais importantes do mundo.



Junto de seu compatriota Mstyslav Chernov, de 37 anos e cinegrafista de AP, eles foram os primeiros jornalistas a entrar em Mariupol em 23 de fevereiro, uma hora antes da queda da primeira bomba. Também foram os últimos a sair da cidade, situada às margens do Mar de Azov, em 15 de março.