Nasa adia novamente lançamento de foguete lunar

O lançamento do novo foguete lunar da Nasa foi cancelado de última hora neste sábado (3), pela segunda vez em uma semana, atrasando o início do programa Artemis para levar os americanos à Lua novamente.



O lançamento foi inicialmente programado para as 14h17, horário local (15h17 no horário de Brasília), com uma janela de disparo de duas horas.



Mas, depois de mais de três horas tentando resolver um vazamento de combustível durante o enchimento dos tanques, a operação foi suspensa.



A diretora de lançamento, Charlie Blackwell-Thompson, tomou a decisão final de cancelar a decolagem do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, disse um comentarista da Nasa em uma transmissão de vídeo.



Uma nova tentativa poderá ocorrer na segunda ou na terça-feira, mas a agência espacial americana deve analisar previamente todos os parâmetros da operação. A data mais próxima seria 19 de setembro, devido à posição da Terra e da Lua.



Cinquenta anos depois da última missão Apollo, esta missão de teste sem tripulação a bordo é a primeira etapa do programa Artemis, que visa estabelecer uma presença humana duradoura na Lua, e depois permitir que ela seja usada como trampolim para Marte.



O foguete SLS laranja e branco, que estava programado para decolar, está em desenvolvimento há mais de uma década, com o objetivo de se tornar o mais potente do mundo.



Pouco antes das 6h da manhã (horário local), Charlie Blackwell-Thompson deu o sinal verde para iniciar o abastecimento dos tanques do foguete com seu combustível criogênico: no total, cerca de três milhões litros de hidrogênio e oxigênio líquidos ultrafrios.



No entanto, por volta das 07h15, foi detectado um vazamento na base do foguete, na tubulação por onde o hidrogênio flui para o tanque. O fluxo parou enquanto as equipes tentavam, por três vezes consecutivas, resolver o problema, "sem conseguir", segundo um tuíte da Nasa.



Na segunda-feira passada, uma primeira tentativa também foi abortada de última hora por problemas técnicos, primeiro com um vazamento semelhante ao deste sábado, que foi consertado, e depois com o resfriamento dos motores.



- Seis semanas no espaço -



No meio deste fim de semana prolongado nos Estados Unidos, cerca de 400 mil pessoas eram esperadas para assistir ao lançamento do foguete, principalmente das praias vizinhas. Vários astronautas foram até o local.



O Artemis 1 deve permitir verificar se a cápsula Orion, localizada no topo do foguete, possui as condições de segurança necessárias para transportar astronautas no futuro.



Graças a esta nova espaçonave, a Nasa espera relançar a exploração humana distante. A Lua está mil vezes mais distante da Terra do que a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).



A viagem total deve durar cerca de seis semanas.



A Orion se aventurará até 64.000 quilômetros atrás da Lua, mais longe do que qualquer outra espaçonave habitável já foi até hoje.



O principal objetivo da missão Artemis 1 é testar o escudo térmico da cápsula, o maior já construído.



Em seu retorno à atmosfera terrestre, terá que suportar uma velocidade de 40.000 e uma temperatura equivalente à metade da registrada na superfície do sol.



A nave deve percorrer cerca de 2,1 milhões de quilômetros antes de cair no Oceano Pacífico.