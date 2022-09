Pelo menos 19 civis morrem em ataque de islâmicos do Al Shabab na Somália

Pelo menos 19 civis morreram no início deste sábado (3) em um ataque de islâmicos do Al Shabab em uma rodovia no centro da Somália, disseram autoridades e chefes locais.



De acordo com essas fontes, pelo menos oito veículos - microônibus de passageiros e caminhões - que circulavam na estrada entre as cidades de Beledweyne e Maxaas foram interceptados, reagrupados e depois queimados, e seus passageiros mortos, na cidade de Afar-Irdood.



"Os terroristas massacraram civis inocentes que viajavam (...) ontem à noite. Não temos o número exato de vítimas, mas 19 corpos foram recolhidos", disse Abdullahi Hared, um dos anciãos de um clã local.



O ataque ocorre duas semanas depois que o Al Shabab, ligado à rede Al Qaeda, atacou um hotel na capital Mogadíscio. O ataque deixou pelo menos 21 mortos e 117 feridos.



"Eles massacraram civis inocentes depois de interceptar os veículos... Os corpos ainda estão sendo recolhidos, incluindo os de mulheres e crianças. Podem ser mais de 20", disse Ali Jeyte, governador da região de Hiiraan, onde aconteceu o ataque.



Em um comunicado, o Al Shabab anunciou que tinha como alvo combatentes de um sub-clã local que recentemente ajudou as forças do governo a combatê-los.



O Al Shabab luta contra o governo da Somália desde 2007.



Em 2011, foi retirado da capital e das principais cidades daquele país no Chifre da África, mas o grupo ainda está implantado em vastas áreas rurais e representa uma ameaça às autoridades.