A central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, "voltou a perder conexão" com a rede elétrica, mas permanece ativa graças a uma linha de reserva, anunciou neste sábado (3) a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que mantém um grupo de especialistas no local.



O incidente, similar ao ocorrido em 25 de agosto, aconteceu "após novos bombardeios na área", disseram as autoridades ucranianas à agência da ONU. Apesar de tudo, as instalações continuam gerando energia "graças a uma linha de transmissão de reserva", acrescentou a AIEA.