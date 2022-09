Piloto de pequeno avião ameaça derrubá-lo em uma loja dos EUA

O piloto de um pequeno avião que sobrevoava a cidade de Tupelo, Mississippi, neste sábado (3) ameaçou bater o avião em uma loja do Walmart, disse a polícia dos Estados Unidos.



Tate Reeves, governador do estado do sul, disse que as forças de segurança e os serviços de emergência estão "monitorando de perto essa situação perigosa".



O piloto ligou para um operador de emergência do 911 em Tupelo, "ameaçando intencionalmente colidir com o West Main Walmart", de acordo com um comunicado do Departamento de Polícia de Tupelo.



A polícia disse que a loja de departamentos e uma loja vizinha foram evacuadas e tentaram "manter as pessoas longe" da área.



Mais tarde, o avião pareceu deixar a área de Tupelo e estava voando cerca de 50 quilômetros a noroeste, mais perto da fronteira do estado do Tennessee, de acordo com o site de rastreamento FlightAware. Seu caminho era errático e ziguezagueante, de acordo com o mapa FlightAware.



A polícia de Tupelo afirmou que estava em contato com o piloto - após a ligação inicial para o 911 por volta das 5h - mas não deu informações sobre sua identidade ou possível motivo.



"Com a mobilidade de um avião desse tipo, a zona de perigo é muito maior", diz o comunicado da polícia.



O avião parecia ser do tipo "King Air", uma aeronave utilitária que acomoda entre sete e 11 passageiros, segundo a polícia. Com o tanque cheio de combustível, pode ficar no ar por várias horas.