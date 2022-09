Bélgica prende golpista britânico que apareceu em documentário da Netflix

Um golpista britânico que apareceu em um documentário da Netflix e era procurado na França depois de ferir dois policiais enquanto fugia de uma batida foi preso na Bélgica, informou a polícia neste sábado (3).



Robert Hendy Freegard, um ex-garçom de 51 anos, estava foragido desde o final de agosto, quando atingiu dois policiais com seu Audi A3 em uma cidade remota no centro da França antes de fugir.



No início deste ano, ele foi o tema de um documentário de três partes da Netflix, The PuppetThe Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman.



Ele foi preso na sexta-feira perto de Bruxelas e deve comparecer perante um juiz ainda neste sábado, disse um porta-voz da polícia federal belga à AFP.



Freegard criava cães ilegalmente e vivia em Vidaillat, no centro da França, desde 2015, segundo autoridades locais.



Em 25 de agosto, inspetores franceses do local de trabalho e dos direitos dos animais foram à sua casa com policiais para examinar as instalações, mas Hendy Freegard ligou seu veículo e atropelou dois policiais antes de fugir a toda velocidade.



Ambos ficaram feridos e um teve que ser tratado no hospital por um ferimento no nariz.



Freegard enfrenta acusações de tentativa de assassinato de um funcionário público, com pena máxima de 30 anos de prisão.



Em 2005, um tribunal de Londres o condenou à prisão perpétua por engano, roubo e sequestro em um julgamento extraordinário que ouviu sete pessoas cujo dinheiro ele usou para desfrutar de carros de luxo e férias.



As acusações de sequestro foram posteriormente anuladas em recurso, pelo qual ele foi libertado da prisão em 2009.



No documentário da Netflix, os filhos de uma mulher que se acredita ser sua atual parceira, Sandra Clifton, disseram que ele estava desaparecido.



Em fevereiro, um casal de aposentados que mora perto da casa viu o documentário, o reconheceu e entrou em contato com a filha online.