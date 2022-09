Reino Unido autoriza nova vacina anticovid da Pfizer contra variante ômicron

O regulador britânico de medicamentos anunciou neste sábado (3) que aprovou uma nova geração da vacina covid-19 direcionada à variante ômicron.



Esta versão da vacina consiste em uma chamada dose de reforço "bivalente", visando a cepa original do vírus e a variante ômicron (BA.1), disse o regulador MHRA em um comunicado.



O MHRA "aprovou" a vacina em "doses de reforço para adultos, depois de concluir que atende aos padrões de segurança, qualidade e eficácia", informou a agência de medicamentos, especificando que será aplicada a pessoas com 12 anos de idade ou mais.



Em meados de agosto, o Reino Unido tornou-se o primeiro país a autorizar uma vacina semelhante desenvolvida pelo laboratório Moderna e também direcionada à ômicron, a variante mais comum na Europa.



O anúncio ocorre enquanto o país se prepara para oferecer uma dose de reforço da vacina da covid-19 a milhões de britânicos a partir de segunda-feira, principalmente aqueles com mais de 50 anos.



O Reino Unido é um dos países mais afetados pela pandemia na Europa, com quase 180 mil mortes.



PFIZER