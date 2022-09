França emite ordem europeia de prisão contra imã que deseja expulsar

Um juiz francês emitiu uma ordem europeia de prisão e rendição contra um imã, que teria fugido do país antes de sua expulsão para o Marrocos por incitar o ódio, disseram fontes familiarizadas com o caso nesta sexta-feira (2).



O ministro do Interior, Gérald Darmanin, fez do caso de Hassan Iquioussen uma prioridade, cuja expulsão ele ordenou em julho por um discurso "virulento", "antissemita" e sermões pedindo a "submissão" das mulheres.



Os seus advogados conseguiram inicialmente suspender a sua expulsão, alegando um possível "dano desproporcional" à sua "vida privada e familiar", mas o Conselho de Estado acabou aprovando a medida.



Logo após a decisão do mais alto tribunal administrativo da França, as autoridades consideraram o imã de 58 anos, nascido na França, mas de nacionalidade marroquina, como foragido, possivelmente na Bélgica.



Um juiz de instrução em Valenciennes (norte) emitiu a ordem europeia, revelada pela televisão BFMTV, contra Iquioussen por "evitar a execução de uma ordem de expulsão", disseram à AFP fontes próximas ao caso.



A cidade de Lourches (norte), onde morava este homem que tem milhares de seguidores em suas contas no YouTube e Facebook, fica a cerca de 25 quilômetros da fronteira belga.



No entanto, a situação "é legalmente complicada", disse à AFP uma fonte próxima ao caso.



Outra fonte evocou "manobras jurídicas para processar uma ação contra alguém sujeito a uma medida administrativa".



Segundo especialistas, o procedimento utilizado para a saída do imã da França - uma ordem de expulsão assinada pelo ministro do Interior - não implica sua saída obrigatória para seu país de origem, Marrocos.



"Então, ele não cometeu nenhum crime se estiver na Bélgica", disse Serge Slama, professor de direito público e especialista em direito constitucional, à AFP na quarta-feira.



Darmanin fez do imã um símbolo da luta do governo do presidente liberal Emmanuel Macron contra o "discurso separatista", que na prática se concentra no islamismo radical.



A lei contra o separatismo, promulgada em 2021, permite fechar locais de culto, escolas religiosas ou proibir sermões extremistas, em nome do respeito pelos valores republicanos e pelo laicismo.