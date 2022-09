Junta de Mianmar prende ex-diplomata britânica

A Junta de Mianmar condenou uma ex-embaixadora britânica no país e seu marido a um ano de prisão por violar as regras de imigração, disse uma fonte diplomática à AFP nesta sexta-feira (2).



Vicky Bowman e seu marido, o conhecido artista birmanês Htein Lin - um ex-político - foram condenados a um ano de prisão, disse uma fonte próxima ao caso.



Bowman, que atuou como diplomata de 2002 a 2006, foi presa no mês passado por não declarar que morava em um endereço diferente daquele em seu certificado de registro de estrangeiro.



Htein Lin foi preso, por sua vez, por ajudar sua esposa a residir em um endereço diferente do que eles haviam registrado, em Yangon.



As relações entre Mianmar e o Reino Unido, a antiga potência colonial, pioraram desde o golpe do ano passado e Londres impôs várias rodadas de sanções a empresas e indivíduos ligados aos militares.