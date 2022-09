Polícia revista propriedades nos EUA de bilionário russo sancionado

Agentes federais e policiais dos EUA revistaram na quinta-feira duas propriedades em Nova York do bilionário russo Viktor Vekselberg, um aliado próximo do presidente sancionado Vladimir Putin, informou a NBC News.



Os policiais foram vistos carregando caixas depois de deixar um apartamento na sofisticada Park Avenue de Manhattan e uma casa em Hamptons, um destino de férias de luxo perto de Nova York, de acordo com a rede.



Ambas as propriedades estão ligadas a Vekselberg, disse a NBC, citando documentos do Tesouro dos EUA.



As autoridades também estão vasculhando uma propriedade em Fisher Island, em Miami, que acredita-se estar ligada a Vekselberg, informou a NBC.



Vekselberg é o chefe do Grupo Renova, um conglomerado com sede em Moscou e um dos bilionários russos alvo de sanções após a invasão da Ucrânia por Moscou.



As sanções congelaram os ativos de Vekselberg nos Estados Unidos e impediram as empresas americanas de fazer negócios com ele e suas empresas.