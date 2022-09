Três mortos em confrontos entre facções xiitas no Iraque

Pelo menos três pessoas morreram nesta quinta-feira (1º) depois que uma emboscada na cidade de Basra, no sul do Iraque, provocou confrontos entre facções xiitas, disse uma fonte de segurança.



Os combates de rua, que terminaram durante a noite após o envio de forças de segurança, seguem os intensos combates que abalaram a Zona Verde de Bagdá na segunda e terça-feira e deixaram 30 mortos entre as tropas do líder xiita Moqtada Sadr.



Dois membros do Saraya al Salam - uma facção armada sob as ordens de Sadr - foram mortos quando seu veículo foi atacado pela força rival Asaib Ahl al-Haq, que perdeu um combatente no tiroteio, disse a fonte sob condição de anonimato.



O veículo em que os militantes pró-Sadr foram encontrados foi atacado quando passava perto dos escritórios do Asaib Ahl al Haq, facção que faz parte do Hachd al Shaabi, ex-paramilitares integrados às tropas regulares.



Confrontos armados eclodiram entre os dois grupos e um combatente do Asaib Ahl al-Haq foi morto, continuou a fonte de segurança.



Nesta quinta-feira de manhã, a situação "se estabilizou graças ao envio das forças de segurança", disse o governador da província de Basra, Asad al-Aidani.



Mohamed Saleh al Iraki, que é muito próximo de Moqtada Sadr, condenou veementemente o assassinato dos dois combatentes das Brigadas de Paz e atacou o chefe de Asaib Ahl al Haq, Qais al Khazali.



"Estou avisando, Qais! Se você não controlar suas milícias e não repudiar os assassinos e criminosos que são afiliados a você, você também será um insolente", escreveu ele no Twitter.